Fermato proprietario di più mezzi senza assicurazione e senza patente. Denunciato dalla polizia municipale

Era proprietario di più mezzi senza assicurazione e gravati da numerosi verbali non pagati. L’uomo di orgini israeliane è stato fermato e denunciato dalla polizia municipale, che lo ha beccato alla guida di una vettura senza patente, come già accaduto in passato. Sul primo mezzo è stato fermato alcuni giorni fa un 24enne sudamericano, che non era in regola con i permessi di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine, oltre che privo di patente. Irregolarità sono emerse anche sullo scooter, senza assicurazione e con una targa che proveniva da un altro mezzo dello stesso proprietario, per l’appunto il cittadino nato in Israele. Gli accertamenti hanno rintracciato un ulteriore veicolo a lui riconducibile, trovato in sosta nei pressi della sua residenza anche questo senza assicurazione. Successivamente hanno trovato anche il giovane alla guida di un’ulteriore vettura, sempre di sua proprietà e sempre priva di copertura assicurativa.