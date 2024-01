Fermato con la droga: aveva 154 dosi di crack e 42 grammi di hashish. Arrestato

Firenze, 13 gennaio 2024 – E’ stato trovato in possesso di 154 dosi di crack, per un peso complessivo di 30 grammi, oltre a 42 grammi di hashish e 600 euro in contanti che per gli investigatori erano il frutto dell’attività di spaccio. Per questo un 34enne è stato fermato e arrestato a Firenze.

Il fatto è accaduto la notte scorsa. I carabinieri della stazione di Santa Maria Novella, durante il servizio di pattuglia, hanno notato l’uomo, di origine senegalese, in prossimità delle scalette che conducono alla galleria commerciale della stazione. Quando ha visto i militari ha tentato di defilarsi nascondendosi tra la folla, ma è stato comunque notato e fermato.

Durante il controllo l'uomo ha tenuto un comportamento che ha spinto i carabinieri alla perquisizione che ha consentito di rinvenire la sostanza e il denaro, tutto poi sequestrato. Il 34enne, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Sollicciano.