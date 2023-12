Fermato alla Fortezza. Aveva hashish già pronto

Quasi 50 grammi di hashish sequestrati e un minorenne arrestato in flagranza. È questo l’esito di un intervento contro lo spaccio di droga effettuato dalla polizia municipale nella zona della Fortezza da Basso. Gli agenti del reparto antidegrado in borghese erano in servizio nel giardino vicino alla fermata della tramvia “Strozzi Fallaci” quando hanno notato un gruppo di giovani stranieri. Anche loro li hanno notati e riconosciuti quali appartenenti alle forze dell’ordine, tanto che hanno iniziato ad allontanarsi. Uno però è stato raggiunto e fermato per un controllo dagli agenti. Prima il giovane ha svuotato le tasche consegnando un frammento di hashish di quasi 15 grammi a cui si sono aggiunti gli oltre 34 grammi ritrovati durante la perquisizione effettuata nella sede del Reparto. Sottoposto a identificazione, il giovane è risultato un minorenne nordafricano già noto alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di reati: per lui è scattato l’arresto in flagranza. Il pubblico ministero di turno informato dagli agenti ha disposto la custodia nell’Istituto penale per i minorenni.