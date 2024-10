Spericolato al volante, i finanzieri lo fermano. In auto ha 38 kg di droga

Prato, 1 ottobre 2024 - Scoperto con 33,7 chili di hashish in auto e altri 4,1 chili di marijuana a casa. Così è stato arrestato a Prato dai Baschi verdi della guardia di finanza un uomo di 32 anni, che è stato controllato dai finanzieri a causa di una manovra azzardata fatta con l'auto durante un ordinario servizio di pattugliamento.

I finanzieri con la droga sequestrata

I militari hanno subito notato sul sedile del passeggero buste di plastica con l'hashish, quindi è stato deciso di fare la perquisizione domiciliare in accordo con la procura ed è stata trovata la marijuana. Il 32enne, di Calenzano, era in stato di agitazione e si mostrava reticente. In macchina aveva anche 2.000 euro in contanti in un plico. Il controllo è stato fatto all'incrocio tra viale Leonardo da Vinci e via Valentini il 27 settembre scorso ma viene reso noto oggi. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme al materiale per il confezionamento, due dispositivi cellulari e i 2.000 euro in contanti.