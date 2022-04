Nello zaino 3600 euro e arnesi da scasso: fermati e denunciati a Firenze

Firenze, 18 aprile 2022 - Nel corso di un controllo vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, in via Fiume, sono stati trovati in possesso di zaino contenente 3600 euro circa in monete e banconote di vario taglio nonché di numerosi cacciaviti, tronchesi e vari utensili usualmente impiegati per forzare le serrature. Per questo due iugoslavi, un 23enne già noto alle forze dell'ordine e un 18enne incensurato, sono stati denunciati in concorso dai carabinieri per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Secondo quanto emerso dalle indagini sinora condotte dai carabinieri, l'ingente somma di denaro rinvenuto sarebbe il provente di un furto aggravato perpetrato nella notte di Pasqua ai danni di un supermercato di San Giuliano Terme (Pisa). Le indagini proseguono per ricostruire i fatti e per accertare se i due hanno avuto un ruolo attivo nel furto o se siano stati impiegati quali corrieri per occultare il denaro rubato.