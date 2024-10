Favole sul clima, gli studenti della Levi a Bruxelles

La fantasia dei giovani studenti dell’Istituto Primo Levi di Impruneta vola oltre confine e conquista Bruxelles: la classe V E ha ottenuto il premio ’Top3’ come miglior favola sul clima. L’opera che hanno presentato si chiama ’La gocciolina viaggiatrice’ e ha ottenuto il riconoscimento nell’ambito dell’iniziativa ’Leonardo 4 Children: Climate, Equality & Peace’ che coinvolge i giovani di tutta Europa nelle sfide legate al cambiamento climatico, all’uguaglianza sociale e alla pace.

Col coordinamento della professoressa Gisella Cosi, i ragazzi dell’istituto comprensivo si sono dati da fare sul tema e hanno ottenuto anche uno ’Special Teacher Award’ per la ’Nonsense poetry on water’ curato dall’insegnante Isabella Napoli e uno ’Special Award: Leonardo da Vinci Award’, curato dall’insegnante Alessia Innocenti della V B. Grazie alla vittoria, gli studenti della V E avranno l’opportunità di continuare a sviluppare la loro creatività attraverso corsi specialistici in sintonia con l’eredità culturale e innovativa di Leonardo da Vinci.

"Questo premio conferma il valore dell’educazione creativa e consapevole che promuoviamo a Impruneta – sottolinea l’assessore all’educazione del Comune, Irene Marchetti –. I nostri giovani sono il futuro e il loro impegno per la sostenibilità è fondamentale per costruire una società migliore".

Manuela Plastina