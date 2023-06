Fatto in Toscana", Progetto Innovativo Premia Fotografi e Aziende" 20 fotografi e 48 aziende si sono incontrati per la prima edizione di "Fatto in Toscana". Alla premiazione, Luca Tonini, Marco Basteri, Antonio Barrella e Lorenza Ricci. Vincitrice Paola Tazzini Cha, seguita da Bruno Bruchi e Silvia Baglioni. Menzioni a Leonardo Li Puma, Paolo Matteoni e Lara Mignani.