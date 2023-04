Farmacie comunali Fatturato in crescita

Un’azienda ‘in salute’ quella delle farmacie comunali, come emerge dal bilancio consuntivo del 2022 approvato dall’assemblea dei soci di Azienda Farmacie e Servizi Spa. Nel corso del 2022 l’azienda ha fatturato 11.786.582 euro, più 9% rispetto all’esercizio prima che riporta le vendite ai livelli pre pandemia e addirittura supera quello degli anni 2018 e 2019. L’utile di esercizio è 137.415 euro, 130mila dei quali saranno trasferiti all’Amministrazione comunale. Tutte le farmacie sul territorio hanno fatto registrare un aumento delle vendite ma in particolare è stata la ripresa delle Farmacie 6 e 8, dentro Esselunga e Unicoop, che più delle altre avevano sofferto durante la pandemia. Le due attività hanno fatto segnare un incremento, del 9% e del 16,95% rispetto al 2022. Bene la Farmacia 7 in via dell’Olmo,che chiude l’anno con un +10,31%. Aumento sia del numero di ricette che del fatturato connesso al Servizio Sanitario.