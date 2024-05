Famiglie e disabilità. Il percorso gratuito di supporto e consulenza

"Con i genitori". È questo il titolo del progetto di crowdfunding per un percorso gratuito con esperti a supporto delle famiglie di bambini con disabilità. A Scandicci si punta infatti a creare un percorso di accompagnamento e consulenza gratuito per genitori e figli con professionisti dell’età evolutiva. Se ne occupa la cooperativa sociale, Contesto Ets, sostenuta dalla Fondazione CR Firenze che ha sede in via Gioli. L’obiettivo è raccogliere 7mila euro di contributi dai cittadini, dopodiché la Fondazione raddoppierà la cifra raccolta per offrire ad almeno 80 famiglie incontri di consulenza e accompagnamento gratuiti e personalizzati, condotti da personale altamente qualificato. Come riportato dal "Sesto rapporto sulle disabilità della Regione Toscana", negli ultimi 10 anni, nella popolazione scolastica (3-19 anni), si registra un costante incremento del numero di alunni con disabilità, a fronte di una graduale diminuzione della popolazione scolastica generale, con conseguente aumento dell’incidenza percentuale che attualmente si attesta al 3,6%. "Il progetto "Con i genitori" nasce per contrastare il senso di solitudine e inadeguatezza che tanti vivono ogni giorno - dichiara Giulia Roghi, presidente della cooperativa - soprattutto nel caso di genitori di bambini con disabilità che si confrontano con bisogni non-ordinari e con professionisti".