Falso in bilancio e ostacolo vigilanza. Condannati in secondo grado gli ex vertici di Chianti Banca

Ribaltone in appello per i vertici di Chianti Banca: condannati, con l’accusa di falso in bilancio, vertici in carica nel periodo 2015- 2016 e gli ex componenti del cda e del collegio dei revisori dell’istiuto di San Casciano e Monteriggioni. L’ex dg Andrea Bianchi è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, mentre a 1 anno e 6 mesi l’ex vicepresidente vicario Stefano Mecocci e il presidente del collegio sindacale Enzo Barbucci; 1 anno e 5 mesi per l’ex presidente Claudio Corsi. I giudici inoltre hanno condannato a 1 anno 4 mesi i membri dell’ex cda e del collegio dei revisori: Aldemaro Becattini, Niccolò Calamai, Andrea Casini, Luigi Ferri, Fabrizio Fusi, Mauro Fusi, Vasco Galgani, Marco Galletti, Carla Lombardi, Claudio Tongiani e Leonardo Viciani. "Faremo ricorso in Cassazione", annuncia l’avvocato Gaetano Viciconte che difende una parte dei membri del cda.