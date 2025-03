Falso allarme incendio. Evacuate tre classi

Falso allarme incendio ieri alla scuola Marconi di Grassina: poi si è rivelato solo cattivo odore per il surriscaldamento di una ventola. Quando le maestre hanno avuto l’impressione che della plastica stesse bruciando, seguendo le procedure hanno accompagnato fuori in giardino tre classi di bambini della scuola dell’infanzia, allertando i vigili del fuoco. Intervenuti, si sono resi conto che l’odore veniva da una ventola di un fancoil dell’impianto di riscaldamento posizionato nel corridoio. Niente di grave, insomma. È intervenuta anche la ditta che si occupa della manutenzione, dicono dal Comune, che ha verificato il corretto funzionamento dell’impianto: stamani i bambini entrando in classe saranno sempre al caldo. Già partita la procedura per sostituire la ventola. Alcuni genitori, allarmati dal tam tam della notizia rimbalzato sulle chat di classe, hanno preferito andare a riprendere i bambini prima dell’orario di uscita regolare.