Firenze, il falchetto senza genitori si ferma sopra il Duomo: tornerà a volare?

Firenze, 16 maggio 2025 – Un falco pellegrino molto giovane, trovato sulla sommità del Duomo da un addetto dell’Opera del Duomo nella mattina di venerdì 16 maggio. Accade a Firenze, dove il falchetto ha deciso di fermarsi. E’ rimasto fermo su un terrazzino a lungo.

Il falchetto comparso sul tetto del Duomo di Firenze

L’addetto, vedendo l’animale vigile ma fermo in un angolo ha dato l’allarme. A intervenire, personale dell’Asl Toscana Centro. Che ha cercato di capire cosa stesse accadendo al giovane di falco pellegrino.

Secondo gli esperti, il falchetto ha fallito il battesimo del volo, essendo appunto molto giovane. Accade spesso in questa stagione, come confermano anche dalla Lipu. La situazione viene monitorata ma è verosimile che adesso i genitori torneranno dall’esemplare per insegnargli a volare.

Un falco pellegrino in cima al Duomo non è una novità per Firenze, come segnala la stessa Lipu, tra il Duomo e la Basilica di Santa Croce si possono avvistare falchi pellegrini e passeri solitari, mentre lungo l’Arno spunta il colorato gruccione. Al Terzo Giardino vive il tarabusino, un piccolo airone, e a Peretola nidifica lo svasso maggiore. Lipu realizza tra l’altro gli atlanti urbani, volumi che raccolgono gli studi sulla presenza e la distribuzione degli uccelli nelle nostre città.

“Dal primo atlante, realizzato a Firenze nel 1990 – dicono dalla Lipu – Il lavoro sugli atlanti urbani si è molto sviluppato nel corso degli anni, producendo in Italia 60 atlanti, che costituiscono la metà degli atlanti realizzati in tutta Europa (122) e fanno capire il rilevo che, nel nostro paese, è dato a questo tipo di strumento”.