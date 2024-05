Fair Play Menarini, un premio per gli atleti entrati nella leggenda

Si alza il sipario sul Premio Internazionale Fair Play Menarini che si preannuncia di altissimo livello. Ufficializzate le date dell’edizione 2024 di una manifestazione che ogni anno celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto. Firenze e Fiesole riaprono le porte alla kermesse dedicata ai valori dello sport, che dal 1997 ha premiato oltre 400 leggende del calibro di Javier Zanetti, Federica Pellegrini, Gabriel Batistuta e Tommie Smith. La prima novità è la partnership con Sky Tg24 che seguirà le giornate del Premio. A partire dall’appuntamento di mercoledì 3 luglio con la cena di gala al piazzale Michelangelo, che darà il benvenuto ai futuri premiati. Giovedì 4 luglio i riflettori saranno puntati sul Teatro Romano di Fiesole per la cerimonia di premiazione, trasmessa su Sportitalia, che consacrerà i vincitori di questa edizione come Ambasciatori del Fair Play Menarini: testimoni di correttezza, solidarietà e dei principi essenziali che fanno di un atleta un mito.

Come lo scorso anno l’evento sarà preceduto da due tappe fondamentali. I nomi dei vincitori saranno svelati mercoledì 5 giugno durante la conferenza stampa di presentazione, a Roma nel Salone d’Onore del Coni. In questa occasione sarà consegnato anche il Premio Fair Play Menarini Giovani, che esalta i più bei gesti di ‘gioco corretto’ compiuti dalle nuove generazioni. Lunedì 17 giugno verrà assegnato il premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’, riconoscimento istituito in collaborazione con il Gruppo sportivo della Guardia di Finanza e con il Coni Toscana. "Siamo entusiasti di annunciare una nuova edizione ricca di sorprese - dichiarano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano (nella foto), membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini -. Anche quest’anno, ci auguriamo che le storie e i valori dei nuovi premiati siano d’ispirazione soprattutto per i più giovani".

Francesco Querusti