’Fai il tuo gioco’ a scuola. Il progetto didattico è anche libro

Primaria Bucciolini di Strada in Chianti e Isis Gobetti Volta di Bagno a Ripoli insieme per la realizzazione di un gioco digitale, e per sviluppare un modello di scuola trasversale che unisce tradizione culturale e innovazione tecnologica. Una esperienza educativa e digitale tra studenti di diversa età raccolta inoltre in un libro, ’Fai il tuo gioco’. E che è stata presentata recentemente come attività didattica innovativa e sperimentale alla ’Fiera Didacta’ di Bari e alla ’Fiera della scuola’ a Francoforte in Germania. "Il team di insegnanti – ha commentato la vicesindaca Monica Toniazzi – motivate e appassionate, motore pulsante del progetto, ha posto al centro non solo il percorso di crescita e il benessere degli allievi ma ha investito sul potenziale relazionale, inclusivo, umano dei ragazzi". Il gioco ha consentito l’acquisizione di competenze digitali in maniera ludica e divertente. Lavorare alla creazione di un gioco digitale ha richiesto competenze legate ad altri ambiti e campi del sapere tra cui arte, grammatica, matematica, educazione civica, comunicazione, oltre alla necessità di indossare i panni dell’altro e quindi mettere in campo sensibilità inclusive. Il progetto è proseguito con la creazione di un nuovo gioco creato dai ragazzi dell’Istituto Gobetti Volta, attraverso il romanzo dei ’Promessi Sposi’. In questo caso i piccoli hanno avuto il compito di giocare ed esprimere una valutazione offrendo consigli e suggerimenti per migliorarne l’efficacia e il grado di coinvolgimento.

Andrea Settefonti