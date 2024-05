Fagioli all'uccelletto, i migliori a Firenze del ristorante Belcanto e di Terrazza Rodo

Firenze, 2 maggio 2024 - L'arte culinaria toscana è stata celebrata in grande stile durante la Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze, dove si è tenuta una sfida gastronomica ad hoc: la Food Challenge per i migliori fagioli all'uccelletto con salsicce. In un contesto di eccellenza gastronomica, l'iniziativa, promossa da Cna Firenze Metropolitana, Food Challenge e 'Venerabile Compagnia dei Quochi', ha visto protagonisti alcuni dei migliori ristoranti della metrocittà di Firenze. Dopo un'attenta valutazione da parte di una giuria tecnica e di una popolare, il verdetto è stato chiaro: i migliori fagioli all'uccelletto con salsicce sono quelli del Ristorante Belcanto (giuria tecnica) e quelli della Terrazza Rodo (giuria popolare), entrambi fiorentini. Il Ristorante Belcanto e la Terrazza Rodo hanno saputo conquistare i palati più esigenti grazie alla loro maestria nell'uso degli aromi e alla perfetta cottura, mantenendo viva la tradizione culinaria toscana. Sul podio della giuria tecnica anche "Cipolla rossa", al secondo posto, e "Da Nicola", al terzo, entrambi ristoranti che hanno saputo distinguersi per la loro qualità culinaria. Il nome "fagioli all'uccelletto" trae origine dagli aromi utilizzati per questa prelibatezza, in particolare la salvia, gli stessi impiegati per preparare gli uccelletti allo spiedo, una ricetta di tradizione toscana tramandata di generazione in generazione. Il progetto "Food Challenge" è un tributo alla ricca storia culinaria di Firenze, e un modo per onorare e preservare le ricette e i metodi di cucina che hanno definito la città per secoli.