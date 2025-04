Its Prime ospita le finali regionali del progetto F1 in Schools

Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l’adrenalina delle piste dentro le scuole, coinvolgendo studenti e studentesse in una sfida di ingegno, tecnologia e passione.

L’appuntamento è per il 12 e 13 aprile, nella sede fiorentina di Baker Hughes, azienda tecnologica leader nei settori dell’energia e dell’industria, nonché partner strategico di ITS Prime, la Tech Academy post diploma che ospita l’iniziativa.

Dopo le qualifiche di febbraio, tenutesi nella sede ITS di Pistoia, a contendersi un posto alle nazionali di giugno (a Fiorano Modenese, casa Ferrari) arriveranno a Firenze squadre da tutto il centro e sud Italia. Il loro obiettivo? Progettare, costruire e far gareggiare modellini di auto da corsa, mettendo in campo competenze in aerodinamica, progettazione CAD, project management e marketing.

“Sarà un’occasione preziosa per vedere da vicino una realtà che unisce ingegno ed eccellenza, la stessa con cui gli studenti del nostro ITS si confrontano ogni giorno durante il percorso formativo”, spiega Ludovica Fiaschi, presidente di ITS Prime e Institutional Affairs Manager di Baker Hughes. “Il successo delle qualificazioni di febbraio ci ha confermato quanto sia importante offrire ai ragazzi esperienze che stimolino le loro abilità e li proiettino nel mondo del lavoro”.

Ad aprire ufficialmente l’evento saranno proprio Fiaschi, insieme a Paolo Noccioni, presidente di Nuovo Pignone - Baker Hughes, e Davide Seletti, CEO di Dallara Compositi e direttore del progetto F1 in Schools.