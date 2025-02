Scuola: dall’Itis Meucci alla Motor Valley. Gli studenti fiorentini verso la finale di F1 in Schools

Firenze, 27 febbraio 2025 - Hanno progettato e costruito insieme una macchina di Formula Uno in miniatura, ad aria compressa. Non solo. Hanno anche cercato sponsor e curato la comunicazione social. Piccoli grandi ingegneri crescono all’Itis Meucci, dove si proiettano gli studenti verso il futuro anche attraverso appassionanti gare, come quella che vede il team del Meucci in corsa verso la finale di F1 in Schools.

Gli studenti di vari indirizzi del triennio che hanno partecipato alla sfida hanno conseguito la qualifica per la finale regionale a Pistoia, all’Its Prime Tech Academy. E adesso, il passaggio di turno di entrambe le squadre dell’istituto di Soffiano, composte ognuna da sei alunni, apre la strada ad una nuova emozionante sfida: entrare nella finale nazionale che si svolgerà a giugno nella culla della Formula Uno, la Motor Valley dell’Emilia Romagna. Felicissimo il referente del progetto, il professore di Scienze e tecnologie meccaniche, Alessandro La Badessa: “F1 in Schools è molto più di una semplice competizione: è un’opportunità educativa unica che consente davvero di ‘imparare facendo’. Per i nostri ragazzi, una bellissima esperienza per crescere sviluppando competenze all’insegna dell’innovazione. Tra l’altro, i partecipanti sono stati scelti attraverso un bando e, poi, dei veri e propri colloqui motivazionali”.

Come in un vero team di Formula Uno, ogni studente si è occupato dello sviluppo di un aspetto del progetto, partendo dalla progettazione del veicolo utilizzando programmi di disegno 3D.

Ora i ragazzi di Florence Arrows e Lilium Racing, questi i nomi delle due squadre, dovranno migliorare le prestazioni e affinare ogni dettaglio per competere con i migliori team d’Italia. La determinazione e l’entusiasmo non mancano: il traguardo è ancora lontano, ma il sogno corre veloce.