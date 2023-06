Ex scuole Lambruschini Da settembre il cantiere

Sarà la ditta "Edilcostruzioni group srl", specializzata in edilizia e restauro e attiva da oltre 40 anni sul territorio non solo nazionale, a realizzare, a partire da questa estate, i lavori di ristrutturazione delle ex Scuole Lambruschini di Figline, dove saranno ospitati la nuova biblioteca comunale, una sala polivalente e l’archivio post-unitario. Dopo la firma del contratto di appalto (foto), già in agosto si procederà ad allestire il cantiere, per partire a settembre con gli interventi. Il progetto, finanziato da 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr, avrà un costo totale di 6 milioni di euro e prevede il completamento delle parti esterne dell’opera (con restauro conservativo, portico coperto, infissi e vetrate), dell’impiantistica, il completamento del piano terra, dove troveranno sede la nuova biblioteca, spazi espositivi, sale polivalenti e l’Archivio storico post unitario, e la riqualificazione dei Giardini Morelli.

"Stiamo per dare il via a uno dei cantieri prioritari per questa amministrazione – commenta il sindaco Giulia Mugnai –, che finanzieremo sia con fondi comunali che con fondi Pnrr, intercettati dai nostri uffici nell’ambito di bandi destinati alla rigenerazione urbana di edifici all’interno dei quali si erogano servizi. Dopo le operazioni di ripulitura dell’area, completate nei mesi scorsi e propedeutiche alla partenza degli interventi, a settembre partirà il cantiere più importante del nostro centro storico, frutto di un lungo e faticoso iter e premiato da un finanziamento europeo, che ci consentirà di rendere, in circa un anno e mezzo, le ex scuole Lambruschini il ‘Palazzo della Cultura’ e, in generale, di riqualificare un’area della città troppo a lungo rimasta inutilizzabile".