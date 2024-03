Ex Meccanotessile, lunedì al via i lavori per ludoteca e centro giovani

Firenze, 15 marzo 2024 - Si compone il quadro definitivo della destinazione dell’ex Meccanotessile: da lunedì prenderanno il via i lavori per la realizzazione della ludoteca e del centro giovani, mentre procede il cantiere per il social housing, con completamento delle residenze programmato entro l’anno, e la destinazione all’Università di Firenze dell’area precedentemente prevista per l’Isia.

E’ quanto emerso ieri nel corso di un sopralluogo alla presenza dell’assessora ai Lavori pubblici e Università Titta Meucci e della rettrice Alessandra Petrucci, insieme ai tecnici di Comune e Università. Presenti anche i rappresentanti dello storico comitato ‘Il Meccanotessile è dei Cittadini’. Il sopralluogo è stato l’occasione per discutere insieme ai tecnici anche le necessarie modifiche alla progettazione sulla base delle esigenze dei nuovi ‘inquilini’ del complesso. La visita si è estesa anche ai locali rispetto ai quali è in corso l’interlocuzione con l’Indire, nel caso dovesse venir meno l’interesse da parte dell’Istituto: l’Università ha infatti manifestato un interesse concreto all’utilizzo anche di questi spazi.

L’Università ha inoltre espresso la disponibilità a impegnarsi nella riqualificazione dello spazio pubblico che unisce i due blocchi del complesso, in modo da realizzare una piazza pubblica sulla quale affacceranno la biblioteca universitaria e gli spazi ristorazione che potranno essere aperti non solo agli studenti ma anche ai cittadini del quartiere. “Un sopralluogo importante per mettere a punto al meglio l’ingresso dell’Università in un complesso che procede verso la completa riqualificazione - hanno detto l’assessora Meucci e la rettrice Petrucci -. La progettazione degli spazi sarà adeguata alle esigenze della didattica e dei servizi agli studenti manifestate dall’Università, così come definite durante l’incontro di oggi. Un ulteriore passo nella rigenerazione di un’area abbandonata dagli anni ‘70 e che ora si propone sempre più come hub di alta formazione, innovazione abitativa e sociale e valorizzazione della dimensione pubblica e di servizio”. Gli interventi in corso vanno ad aggiungersi alle opere già completate con la realizzazione del giardino e del parcheggio.