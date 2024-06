Ex Gkn, "la fabbrica è infestata dai topi"

"In fabbrica ci sono i topi". E la fabbrica in questione è la ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione. La denuncia arriva proprio dal liquidatore Gianluca Franchi che ieri ha presentato denuncia ai Nas e alla Asl.

"Oggi abbiamo depositato la denuncia ai Nas ed alla Asl per la presenza di topi e rifiuti abbandonati nel sito, ormai centro sociale Insorgiamo" si legge nella nota diffusa nella serata di ieri. Il liquidatore, poi specifica: "Decliniamo ogni responsabilità circa i rischi che potranno esserci sulla salute e sicurezza nelle zone limitrofe allo stabilimento occupato". Nei giorni scorsi lo stesso Franchi aveva denunciato pubblicamente la situazione del sito industriale minacciando, appunto, denunce. "Sono tre anni che la fabbrica è occupata ed è nella totale ed esclusiva disponibilità del movimento Insorgiamo. E sono tre anni che segnaliamo la totale assenza di controlli e indagini nel sito occupato nel quale si somministrano cibi e bevande senza alcuna autorizzazione e controllo. Asl, Arpat, e ispettori vari, non hanno mai voluto preoccuparsi neanche dell’igiene e sicurezza nel sito" tuonava la settimana scorsa Franchi sostenendo che "la situazione precipita ogni giorno di più". Le condizioni della fabbrica sarebbero state immortalate. "I nostri operatori con i droni hanno fotografato la presenza di diversi topi intorno alla zona bar e nelle montagne di rifiuti presenti nel sito" aveva detto Franchi appellandosi alla Regione: "Se non vuole tutelare l’azienda e i lavoratori, faccia il suo mestiere e si preoccupi della salute dei cittadini intorno ad una fabbrica che è diventata una bomba sanitaria nell’area di Campi".