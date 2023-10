Ex Gkn, arrivate le lettere di licenziamento per 170 dipendenti

Campi Bisenzio (Firenze), 19 ottobre 2023 – Le paventate lettere di licenziamento sono arrivate: per la seconda volta alla ex Gkn di viale Fratelli Cervi (ora Qf in liquidazione) è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo.

Le lettere mandate ai dipendenti – circa 170 persone – sono datate 18 ottobre. Da questa data, quindi, scattano i 75 giorni previsti dalla legge per le contrattazioni sindacali e raggiungere eventualmente un accordo. Nella lettera, però, Qf è abbastanza chiara su quello che vuole fare: chiudere lo stabilimento e mandare a casa tutti.

Nella missiva si parla di una reindustrializzazione non riuscita per via dell’ ‘occupazione’ del sito da parte di alcuni lavoratori e da parte di soggetti terzi (il riferimento probabilmente è ai solidali). La missiva elenca poi tutte le attività che sarebbero state svolte in fabbrica da quando è stata acquisita da Francesco Borgomeo a dicembre 2021. Questa mattina gli operai si sono riuniti in assemblea per organizzare nuove e immediate forme di lotta, come una presunta manifestazione a Firenze che vorrebbero improvvisare in queste ore.