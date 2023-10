Ex Gkn, Urso: “Serve un piano industriale sostenibile nel tempo”

Firenze, 19 ottobre 2023 - "Quando ci sarà presentato un piano industriale lo esamineremo con la migliore disponibilità possibile, ma ci vuole un piano che sia sostenibile nel tempo, perché ovviamente nell'utilizzare le risorse pubbliche dobbiamo essere molto attenti". Lo ha affermato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, parlando della situazione della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), a margine dell'evento 'This is the Future' organizzato da Eli Lilly Italia a Sesto Fiorentino (Firenze). "Siamo favorevoli ad accogliere con la migliore disponibilità possibile il piano che dovrebbe esserci presentato attraverso la Regione", ha aggiunto.