Bambina scomparsa, per l’ex Astor il Comune aveva chiesto: “Sgombero immediato”

Firenze, 11 giugno 2023 – Per l’ex Astor il Comune aveva chiesto lo sgombero immediato. Questo risulta dal verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica datato 21 settembre 2022. L’hotel Astor era stato chiuso ed era stato poi individuato da diverse decine di senza casa per l’occupazione.

Così era stato e da allora è diventato, ed è tutt’ora, un ricettacolo di degrado, spaccio e violenza. Al suo interno vivono anche diversi minori come la stessa Kata, la piccola che è scomparsa nella giornata di sabato 10 giugno.

“Il sindaco Nardella e l’assessora Funaro – si legge nel documento – rilevano che lo sgombero dell’immobile disincentiverebbe nuovi tentativi di occupazione degli immobili vacanti nel territorio comunale. In particolare da parte del movimento Lotta per la Casa, che negli ultimi anni risulta indebolito a causa dell’assenza di una vera leadership. L’effettuazione dello sgombero nell’immediatezza dell’occupazione agevolerebbe i Servizi Sociali del Comune nell’individuare le persone che hanno realmente bisogno di aiuto”.