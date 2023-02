Eur, sgombero lampo

FIRENZE

Hanno tentato di occupare l’hotel Eur di via Pistoiese, vecchio albergo dismesso. Ma il blitz è stato sventato e le persone, circa un’ottantina, che stavano tentando in questo modo di ottenere una sistemazione, sono state prese in carico dalle istituzioni.

"È stata liberata tempestivamente occupazione in via Pistoiese. Ancora una volta il lavoro di squadra ha dato risultati. Grazie all’intervento di prefettura, forze dell’ordine, servizi sociali, polizia municipale e vigili del fuoco. Occupare non è la risposta alle emergenze sociali". ha twittato l’assessore Sara Funaro.

Tra gli ottanta che hanno fatto incursione nella vecchia struttura ricettiva anche molte famiglie con bambini.

Gli occupanti si sono fermati nello stabile per alcune ore. Poi è stata intavolata una trattativa che ha dato i suoi frutti in circa tre ore: gli occupanti, convinti dalle alternative presentategli, hanno lasciato spontaneamente l’albergo senza che vi sia stata necessità di intervento delle forze dell’ordine che nel frattempo si erano concentrate in via Pistoiese.