Firenze, la musica come arte artigiana: nasce Oltresound, etichetta per talenti emergenti

Firenze, 18 novembre – Una dimensione artigiana e autentica nella musica? È la visione di Silvia Vavolo, musicista, cantautrice e presidente della categoria “Spettacolo” di Confartigianato Imprese Firenze, che ha dato vita a Oltresound, etichetta discografica indipendente dedicata agli artisti emergenti e alla valorizzazione della creatività musicale italiana.

E i primi risultati non si sono fatti attendere: tra i progetti dell’etichetta c’è “Trinacria”, il brano della giovane cantautrice siciliana Moska Drunkard, co-scritto e co-prodotto dalla stessa Vavolo, che ha raggiunto le semifinali di Sanremo Giovani 2024, conquistando la commissione guidata da Carlo Conti.

"Con Oltresound voglio offrire un supporto concreto agli emergenti, dalla produzione allo sviluppo artistico – spiega Silvia Vavolo –. Il mio studio è una vera ‘bottega artigianale’, dove non solo si registra, ma si lavora con passione per creare pezzi unici, canzoni che raccontano un’identità». «Con Moska Drunkard – racconta – è andata così: io, lei e Marco Giordano, in arte Giordan, abbiamo lavorato ad un brano bellissimo che aveva bisogno di un approccio “artigianale” e ci abbiamo lavorato curandolo nei dettagli. Forse è proprio per questo che ha colpito Carlo Conti e la commissione di Sanremo Giovani scegliendoci tra i 24 artisti in gara”.

Moska Drunkard, nome d’arte di Cristina Rizzo, ha apprezzato questo approccio: “La musica è un mestiere artigianale a tutti gli effetti. Trinacria è il frutto di un lavoro di squadra meticoloso e appassionato". Originaria di Valderice (Trapani) e residente a Siena, la cantautrice ha superato la selezione di quasi 600 proposte aggiudicandosi la partecipazione alla trasmissione “Sanremo Giovani 2024”. Si esibirà martedì 19 novembre 2024, su Rai 2, in seconda serata (22.45), con il brano che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali alla mezzanotte dello stesso giorno.

Oltre ad essere un punto di riferimento per gli artisti emergenti, Oltresound si inserisce in una visione più ampia promossa da Confartigianato Firenze, che valorizza il legame tra artigianato e spettacolo. Tra le iniziative, il “Fiorino delle Arti”, consegnato a Red Canzian nel 2018, e il premio “Artigiano delle note e delle emozioni”, assegnato a Diodato durante il Festival di Sanremo 2024.