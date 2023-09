Estemporanea d'arte sull'uva e il cotto a Impruneta: Appuntamento il 17

Ripartono gli appuntamenti del "Patto per la lettura" che unisce amministrazione, biblioteca e vari enti pubblici e privati nell’obiettivo comune di essere sempre più "Impruneta, città che legge". Il 9 settembre alle 17,30 all’aperto in piazza Buondelmonti, i Pupi di Stac presentano "Cappuccetto Rosso" ambientata nella campagna toscana.

Seguirà l’affissione della targa in ricordo di Ferdinando Paolieri in via del Monte di Sant’Antonio, dove lo scrittore e poeta ha vissuto. L’appuntamento successivo il 16 settembre alle 10 con la visita guidata alla basilica e alle 17,30 con il "Baloon show" di clown Giulivo. Il 17 ci sarà invece la 5ª estemporanea di pittura intitolata "I colori dell’uva e del cotto nei paesaggi e borghi imprunetini" con premiazione alle 18.

Il 23 settembre Monia Vergioli in biblioteca presenterà il suo ultimo libro "Mamma, mi racconti una novella?", raccolta di fiabe.