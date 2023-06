Estate di San Casciano, oltre 50 appuntamenti con "Effetto Notte"!

Sono oltre 50 gli appuntamenti dell’estate di San Casciano. Il cartellone di "Effetto notte", un palinsesto di eventi promosso dal Comune accende i riflettori nello spazio all’aperto incastonato tra il museo e biblioteca comunale in piazzettà Samonà. Concerti, performances teatrali, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, eventi speciali caratterizzano il palinsesto in programma da giugno a settembre. La rassegna "Effetto notte" è frutto della collaborazione tra il Comune, i Circoli Arci, Acli, Cinema Teatro Everest di San Casciano, con il sostegno di ChiantiBanca e la Pro Loco di San Casciano. La programmazione, che propone un ventaglio di proposte diversificate, si rivolge ad un pubblico eterogeneo e si estende per tutta l’estate. Domani si terrà dalle 17.30 un pomeriggio di eventi organizzato in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, promosso da Oxfam Italia in collaborazione con il Comune. Letture collettive e biblioteche viventi daranno la possibilità di conoscere i sogni e le aspirazioni degli ospiti e degli operatori del Progetto Sai. Informazioni dettagliate sulla programmazione sono disponibili sul sito web del Comune: www.sancascianovp.net, pagina Fb Comune.

An.Set.