Estate Anziani", Calenzano, Gite di un Giorno in Montagna e al Mare e Soggiorno Diurno"

Nuova edizione di "Estate anziani", il programma di iniziative per la terza età tra gite di una giornata al mare e in montagna a luglio e agosto, e il soggiorno diurno all’ex scuola Regina Margherita a Le Croci. Le gite, il cui programma è promosso dall’Associazione comunale Anziani in collaborazione con il Comune di Calenzano e la Società della Salute, inizieranno martedì 4 luglio con un’escursione e visita alle cave di marmo a Campocecina di Carrara. I sabati 8, 15, 22 e 29 luglio torneranno le giornate al mare con pranzo alla struttura per ferie "Le Gorette". Martedì 11 luglio in programma una visita a Castelnuovo Garfagnana al Ponte del Diavolo e alle Marmitte dei Giganti, il 18 luglio a Palazzuolo sul Senio al Museo archeologico e contadino e il 25 luglio camminata dall’Eremo a Camaldoli con pranzo al convento. La partenza per tutte le gite è alle ore 8 da piazza De André. Il costo è di 25 euro per le gite al mare e 30 euro per quelle in montagna. Per info e prenotazioni rivolgersi all’Associazione Anziani Calenzano, tutti i giorni feriali dalle 16 alle 18, tel. 055 8877004. Ad agosto torneranno invece i soggiorni diurni all’ex scuola Regina Margherita a Le Croci e per quattro settimane sono previste attività ludico-ricreative.

S.N.