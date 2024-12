Esposte le opere comprate dal Comune

Alla mostra dell’Acciaiolo saranno esposte anche le tre tavole di Staino recentemente acquistate dal Comune di Scandicci per 10mila euro. Una scelta che ha sollevato non poche eccezioni di opportunità tra l’opposizione cittadina. Si tratta di opere che sottolineano il legame tra l’artista e la città, aventi tutte come protagonista il celebre personaggio Bobo. In una, lo stesso Bobo indossa una t-shirt con la scritta "I love Scandicci", ed è sormontato dalla scritta "Bobo in New York – Sergio Staino 1984". Un’altra è dedicata a Mila Pieralli, sindaca di Scandicci dal 1980 al 1990. L’ultima tavola, denominata "Lost in the stars", contiene tre strisce diverse.