Esplosione, “nessun rischio per la salute e acqua potabile”

Firenze, 9 dicembre 2024 – “Non ci sono rischi per la salute. Le concentrazioni in aria a livello del suolo a partire dalla conclusione delle operazioni di spegnimento sono da ritenersi trascurabili e la nube dell’incendio si è dispersa in quota in tempi relativamente brevi”, il risultato delle indagini Arpat rassicura cittadini e lavoratori che questa mattina hanno assistito all’esplosione in un deposito Eni a Calenzano. A diffondere la nota il presidente della Regione, Eugenio Giani. Gli fa eco l’assessora Monia Monni: Arpat è rassicurante sulla qualità dell'aria perché questa colonna di fumo è stata molto densa, era molto calda, quindi si è alzata molto ed il vento era piuttosto importante e si è tutto disperso. Non c'è pericolo per la qualità dell'aria".

Publiacqua si rivolge ai cittadini dei Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato: “In merito all’incidente verificatosi questa mattina all’Impianto Eni di Calenzano, non si registrano problemi di potabilità sull’acqua del pubblico acquedotto. Publiacqua proseguirà comunque a monitorare l’evolversi della situazione anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a garanzia della qualità dell’acqua erogata”.