Esercitazione sul treno: emergenza in galleria, macchinista colto da malore

Firenze, 22 marzo 2025 - Emergenza in galleria, macchinista colto da malore: ma è un'esercitazione. Nell’ambito delle esercitazioni pianificate dal Gruppo FS la scorsa notte, quella tra il 21 e 22 marzo, è stato simulato il soccorso al macchinista di un treno, che è stato trasferito senza passeggeri, a bordo da Montevarchi verso Laterina sulla linea Convenzionale Arezzo – Firenze. Poco prima dell’arrivo nella galleria Migliarina il macchinista perde improvvisamente i sensi, il treno va automaticamente in frenatura arrestando il locomotore nei pressi della galleria Migliarina. Il Capotreno, dopo aver constatato le condizioni del collega, avvisa immediatamente sala operativa di RFI a Firenze che a sua volta chiama il 118 di Arezzo. I sanitari, giunti sul posto, hanno provveduto alla presa in cura del macchinista e al trasporto in ospedale. All’esercitazione di soccorso sanitario hanno partecipato il personale di Rete Ferroviaria, Italiana, Trenitalia, FS Security e del 118 Arezzo. L’obiettivo è stato quello di testare: il flusso comunicativo previsto in caso di emergenza, verificare le linee guida per la gestione dell’emergenza in ambito ferroviario e le procedure sanitarie e di emergenza esterna e, infine, il soccorso sanitario all’equipaggio di un treno da parte del 118 con accesso alla cabina di guida della locomotiva ferma in linea. Le attività non hanno provocato alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.