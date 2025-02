Treni, modifiche sugli orari delle corse

Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato una serie di modifiche relative all’orario dei treni, che sono già entrate in vigore da qualche giorno e che riguardano direttamente anche lo snodo ferroviario montelupino. I treni che dalla stazione di Montelupo Fiorentino vanno verso Siena subiscono un anticipo di due minuti rispetto ai precedenti orari. È stato se non altro confermato il treno del sabato mattina che da Siena arriva a Firenze Santa Maria Novella, ripristinato circa un mese fa anche a seguito delle richieste dei pendolari e dell’intercessione del sindaco Simone Londi. La partenza da Montelupo in direzione Firenze sarà infine anticipata al minuto 31 di ogni ora, con l’orario di arrivo ad Empoli che resta invariato.