Esempio di produzione di energia pulita

Dal 2021 sono iniziati a Incisa i lavori per una "mini centrale" sull’Arno. È denominata "Ponte di Annibale" ed è stata realizzata nei pressi dell’ex mulino di Bruscheto dove si trova un ponte di pietra tra i più originali della Toscana, situato per metà nel Comune di Reggello e per l’altra metà in quello di Incisa e Figline Valdarno. Quest’opera è fondamentale per la riduzione del rischio idraulico di questo territorio e, inoltre, attraverso la realizzazione di una centrale idroelettrica, sarà prodotta energia pulita da fonte rinnovabile con un risparmio di emissioni di CO2 pari a 1.300 tonnellate all’anno. L’investimento è stato di circa 4,7 milioni di euro ed una parte è stata utilizzata per ristrutturare la pescaia di Incisa e riqualificare le sponde dell’Arno. Nel progetto è stata prevista anche l’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. L’impianto di produzione di energia idroelettrica dalla pescaia di Incisa è stato completato ed è entrato in funzione nel mese di maggio 2023. L’impianto produce energia elettrica sfruttando la forza dell’acqua dell’Arno nella pescaia, detta anche "briglia". Saranno collocati lungo l’Arno altri 12 impianti fra Incisa e Lastra a Signa. Un’operazione complessa che punta a migliorare la sicurezza idraulica lungo il fiume, a preservare la biodiversità, a ridurre la produzione di emissioni di CO2 e a salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico ancora presente. "Un progetto esemplare che tiene insieme i due aspetti della conversione ecologica: la lotta ai cambiamenti climatici e la produzione di energia pulita" sostiene l’assessora all’ambiente Monia Monni.