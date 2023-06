Escursioni, corso per usare il Gps

Ormai il sistema di localizzazione Gps, che si trova dentro gli smartphone o i device dedicati, è utilizzato abitualmente in campo escursionistico, spesso come elemento complementare alle carte tradizionali. Per gli escursionisti che hanno già una conoscenza di base in cartografia ma non specifiche conoscenze in materia di Gps e che intendono invece approfondire l’argomento la sezione del CAI di Sesto Fiorentino ha organizzato una serata dedicata all’uso pratico di questo sistema: l’incontro è fissato per il prossimo martedì alle 21 nella sede del CAI in via Veronelli. Tra i temi trattati la pianificazione di un percorso e l’importazione tracce dal Pc al dispositivo. Seguirà anche un’uscita di esercizio pratico su Monte Morello. La richiesta di iscrizione, obbligatoria, può essere fatta sul sito del CAI: https:www.caisesto.itserate-sulluso-pratico-del-gps .Per informazioni: [email protected] .