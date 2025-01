Erano sommersi dal fango: "Salvati dalla generosità"

"Un grazie a La Nazione e ai suoi lettori che hanno permesso alla Pubblica Assistenza di ripartire, dopo essere stata sommersa dal fango". Una cerimonia semplice ma sentita, quella di ieri mattina nella sede del nostro giornale, che ha visto il presidente della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, Settimo Lipani, consegnare una targa al vicecapocronista, Claudio Capanni, come segno di ringraziamento per il sostegno che il nostro giornale e i nostri lettori hanno dato all’associazione di volontariato travolta dalla piena del Bisenzio nel 2023.

L’alluvione ha causato quasi mezzo milione di euro di danni, con la sede di via Orly invasa dall’acqua e dal fango e undici mezzi danneggiati, quattro in modo irreparabile. "Un’apocalisse di acqua, quasi due metri, e fango – la definì Lipani – anche perché lo sconforto non è stato poco, soprattutto all’inizio, uno sconforto che ancora oggi fa venire un groppo alla gola". L’associazione si è rimboccata le maniche, come i campigiani del resto.

Dopo quattro giorni dalla piena erano già ripartiti i servizi di dialisi, dopo una settimana erano ripartite anche le emergenze. Dopo l’alluvione anche il nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate online e cartacee (Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) ha promosso una sottoscrizione per raccogliere fondi da devolvere a favore delle popolazioni alluvionate.

L’affetto, la condivisione e la grande generosità dei nostri lettori sono stati la risposta più bella, quella che viene dal cuore, per portare un aiuto a chi era in difficoltà. Per dare forza e gambe più solide alla speranza e alla voglia di ripartire dopo il disastro che ha causato morte, devastazione e danni enormi in mezza Toscana.

Il contributo arrivato alla Pubblica assistenza di Campi è servito per ripristinare la sede, ma anche mezzi e strumentazioni. Insieme al presidente Lipani, ieri in delegazione c’erano i consiglieri Daniela Fontana e Paolo Del Perugia, oltre al volontario Lapo Gigli. "La targa che consegniamo alla cronaca di Firenze – ha detto il presidente campigiano – è idealmente consegnata a tutti i giornali del vostro gruppo editoriale che hanno sostenuto la nostra causa, facendo in modo che ci arrivassero aiuti. Un piccolo gesto che porta con sé un ringraziamento enorme per quanto avete fatto".