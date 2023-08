Episodi da Far West a Villa Costanza Armato di catena danneggia il tram

di Fabrizio Morviducci

Far west al capolinea della tramvia. Ieri notte intorno alle 2 sono stati chiamati i carabinieri alla fermata Villa Costanza. Il caos è cominciato, quando un uomo, descritto dai testimoni come una persona di colore, avrebbe cominciato a dare in escandescenze. L’uomo, al termine della corsa del tram, dopo essere inizialmente sceso, ha forzato la porta automatica e, con una catena, ha cominciato a minacciare minacciato il conduttore che si è riparato all’interno della cabina di guida. A quel punto, la persona in evidente stato di agitazione ha continuato la sua azione intimidatoria, infrangendo 2 vetri laterali del mezzo e poi ha rivolto le sue attenzioni nei confronti di una vettura in sosta colpendola con la catena. A bordo dell’auto c’era una donna che, impietrita dalla paura, è rimesta nell’abitacolo fin quando l’uomo ha sfogato la sua furia.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno tentato invano di riportarlo alla calma ma lui roteando la catena nel tentativo di colpire anche loro, è scappato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso, i militari stanno vagliando le immagini dell’impianto di sorveglianza che si trova alla fermata di Villa Costanza, che è collegata anche con il parcheggio scambiatore dell’A1. Si tratta solo dell’ultimo episodio in ordine di tempo di una serie di altri fatti accaduti lungo il percorso del tram. Gli stessi conduttori sanno che il transito da zone difficili come la stazione, le Cascine o appunto la fine della corsa a Villa Costanza prima del deposito, può comportare dei rischi.

Secondo Gest: "Le situazioni di pericolo in tramvia sono casi rari e spesso non così gravi. L’episodio di stanotte è stata un’eccezione, fortunatamente, che si è risolta solo con un danno per il tram ma nessuna conseguenza fisica per il conducente, a cui va tutto il nostro supporto e che ringraziamo per la prontezza con cui ha avvertito la sala radio". I casi di criminalità a bordo, fa sapere l’azienda, sono sporadici e finora non gravi: in genere si tratta di persone senza fissa dimora che si addormentano e non vogliono scendere, in questi casi la sala radio chiede l’intervento del 118. Gest è a conoscenza di casi di borseggi, recentemente è stata segnalata una persona che rubava gli estintori di bordo, e un paio di casi di persone che occupavano i binari.