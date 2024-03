Ente Michelucci. Via alle visite

La Fondazione Michelucci inaugura la stagione delle visite guidate per scoprire i luoghi legati all’architetto Giovanni Michelucci. Il primo appuntamento sarà martedì 26 marzo. Per poi proseguire il 23 aprile , 7 e 28 maggio, 18 giugno e 9 luglio. Ad aprire le porte è Villa "Il Roseto"(via Beato Angelico15, a Fiesole), dove sarà possibile conoscere la storia della dimora, che è stata casa studio dell’architetto per oltre trent’anni, l’importante patrimonio in essa custodito e i molteplici interessi di uno dei maggiori protagonisti dell’architettura del Novecento in Italia. Le visite permetteranno di conoscere il centro di ricerca costituito nel 1982 da Giovanni Michelucci nel campo dell’urbanistica e dell’architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento ai problemi delle strutture sociali, quali ospedali, carceri e scuole. Prenotazione: 055 597149