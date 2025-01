Ennesimo incidente sulla superstrada. Code e disagi per ore

Un’altra giornata di ordinario delirio sulla Firenze-Pisa-Livorno. A scatenare il caos, un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto intorno alle 15.40 del pomeriggio, tra le uscite di Montelupo ed Empoli Est, in direzione Livorno. I camion coinvolti hanno ingombrato la carreggiata e la circolazione è stata quindi interrotta per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi da parte della polizia stradale e l’intervento del personale Avr per rimettere in sicurezza la strada. Pesanti le ripercussioni, con code e rallentamenti fino all’uscita di Ginestra Fiorentina. Come sempre accade in questi casi, oltre ai messaggi sui canali ufficiali, sono stati attivati tutti gli strumenti messi in piedi nel tempo dagli automobilisti, dalle chat whatsapp alle pagine Facebook. Il consiglio prevalente è stato quello di uscire a Lastra a Signa, che quindi ha avuto a sua volta qualche ripercussione sul traffico, già normalmente caotico nelle ore pomeridiane. Solo a fine giornata la situazione è lentamente tornata alla normalità. Code e disagi sulla Fi-Pi-Li sono purtroppo all’ordine del giorno e, ogni volta, riaccendono il dibattito sul futuro dell’arteria. Sul tavolo c’è, ormai da tempo, la nascita di Toscana Strada, società "in house" voluta dalla Regione, e in particolare dal presidente Eugenio Giani, per gestire la superstrada.

L’obiettivo è che questa possa contare su 14-15 milioni di euro l’anno dal pedaggio dei tir, più 7,5 milioni di introiti da autovelox. Era il settembre 2023, quando la giunta regionale approvò la delibera per dare il via libera alla proposta di legge per l’istituzione di Toscana Strade. Approdato in Commissione, l’atto è però poi rimasto arenato. Il 2025 potrebbe forse essere l’anno giusto per capire se e come andrà avanti.

