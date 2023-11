EngageLab, la forza di stare insieme. Strategie per pazienti e caregiver in un incontro domani in via Fiume

Domani alle 10,30, all’Hotel Albani di via Fiume, appuntamento con EngageLab, progetti di engagement ideale, a cura della società di consulenza Helaglobe, per individuare, sostenere e premiare le proposte e le esperienze concrete per migliorare la vita a pazienti e caregiver. Saranno riunite oltre 30 associazioni di pazienti con Ylenia Zambito, senatrice e segretaria della Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; Enrica Menditto, direttrice Centro interdipartimentale di ricerca in farmacoeconomia e farmacoutilizzazione dell’Università di Napoli Federico II; Francesco Di Costanzo, giornalista, fondatore e presidente di PA Social e Fondazione Italia Digitale; Mario Del Vecchio, affiliate professor di government, health and not for profit Bocconi School of Management; Marta Battioni, vicepresidente Legacoopsociali e Michela Di Trani, psicologa e psicoterapeuta, docente dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.