Rinnovabili, assemblea con 18 associazioni per discutere sulla legge toscana

Firenze, 8 gennaio 2025 - In vista dell'approvazione della legge regionale toscana sulle aree idonee per impianti rinnovabili, 18 associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, hanno convocato un'assemblea pubblica del mondo ecologista e scientifico, delle organizzazioni di settore, delle forze politiche, sindacali, professionali, produttive. L'obiettivo è chiedere al Consiglio Regionale della Toscana "un deciso passo avanti, in particolare su tre punti cruciali per la transizione rinnovabile, in vista dell'obiettivo regionale di +4,2 GW di potenza installata al 2030".

L'assemblea ci sarà l'11 gennaio a Firenze alle ore 15,30, al Circolo Arci Isolotto, con l'obiettivo di discutere la legge presentata dalla giunta regionale prima dell'approvazione definitiva prevista in Consiglio nel mese di gennaio. "La legge regionale può e deve essere migliorata, e noi non ci rassegneremo fino all'ultimo minuto utile - affermano le associazioni promotrici - In particolare, le richieste e le proposte evidenziate sono legate al tema dell'energia eolica, che soffre di un grave ritardo sia in Toscana che a livello nazionale, a causa degli iter legislativi che arrivano fino a otto-nove anni. È necessario invece contemplare anche per questa fonte aree idonee".

"La seconda proposta - proseguono - riguarda l'agrivoltaico, ossia l'uso di un terreno sia per realizzare attività agricole e zootecniche sia per produrre energia fotovoltaica". Infine, "l'ultimo punto è relativo all'installazione del fotovoltaico sui tetti che va liberalizzata ovunque, rendendola obbligatoria per le coperture dei parcheggi e degli edifici pubblici, stimolando così i Comuni a rivedere urgentemente i propri regolamenti edilizi".