Emporio solidale. L’aiuto alimentare per i cittadini

PONTASSIEVE

E’ stato siglato il rinnovo del protocollo d’intesa per il progetto Emporio della Solidarietà. Iniziativa sociale congiunta di Misericordia di Pontassieve, Croce Azzurra e Comune che dal 2021 ha sostituito i due precedenti banchi alimentari del capoluogo dando vita, grazie al contributo della Confederazione regionale delle Misericordie e il sostegno economico del Comune, ad un’esperienza unica congiunta che ha migliorato e dato forza alla esigenze del territorio. Firmatari sono stati Monica Marini, Sindaca di Pontassieve, Franco Tanturli, Provveditore della Confraternita di Misericordia, e Fernando Baffoni, Presidente della Croce Azzurra di Pontassieve. L’Emporio è un luogo fisico - in via Aretina 32/A - dove per le famiglie in difficoltà è possibile acquisire, grazie anche alla collaborazione attiva e continua del servizio sociale, beni e prodotti di prima necessità. Un’esperienza di solidarietà che coinvolge l’intera comunità.

L.B.