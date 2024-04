Emozioni e "Riflessi nel cristallo"

È stata inaugurata con successo la quinta edizione della mostra Artisti in Blu dell’Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe Aps. La mostra intitolata "Riflessi nel Cristallo" è accolta nello spazio espositivo Ciampi del Palazzo del Pegaso a Firenze (ingresso da via de’ Pucci 16) fino al 13 aprile. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli e Anna Paris consiglieri regionali, sono seguiti gli interventi di Alberto Negri, presidente Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe Aps, Umberto Trezzi, curatore della mostra. "Una mostra molto bella che non è solo inclusione – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale –, ma anche esplosione di talento, sorriso, un abbraccio che ti tiene forte. Ho inaugurato molte esposizioni, ma questa dell’associazione autismo di Siena crea un’emozione unica e riesce ad arrivare dritta al cuore. I ragazzi riescono a leggere, attraverso i loro occhi, il mondo che li circonda e le opere del Museo del Novecento. Grazie a questi ragazzi che hanno portato in primo piano creatività e bellezza suscitando in me sensazioni che non provavo da tempo".