Emis Killa in concerto: "Basta ricerca dell’hit"

"Preferisco vendere meno dischi, ma avere un pubblico mio". Ne è convinto Emis Killa, ma intanto il suo nuovo album "Effetto Notte", ha debuttato al primo posto della classifica FIMIGfk e continua ad andare alla grande. Il rapper di Vimercate, classe 1989, presenta in concerto i brani di questo disco insieme agli altri suoi cavalli di battaglia stasera alle 21 al Tuscany Hall. Con l’occasione si recupera la data del 4 novembre, di cui restano validi i biglietti. Un’opportunità da non perdere per gli amanti dell’hip hop italiano di qualità che hanno l’occasione di vedere all’opera uno dei nomi più amati della nuova scena milanese. Non più solo un teen idol, ma artista maturo che con sei album alle spalle ha un repertorio pieno di spunti da condividere con il pubblico. "Il soprannome Emis arriva dall’epoca in cui facevo i graffiti – spiega -. Emi era il diminutivo di Emiliano che è il mio nome e la ’s’ era una bella lettera. Killa, dallo slang americano, sta per killer, perché avevo vinto tutti i concorsi di freestyle".

"Effetto Notte" è il primo concept album di Killa che, con questo disco dedicato al cinema, mette in luce ancora una volta la sua versatilità artistica e prende le distanze da altri artisti alla ricerca sfrenata di una hit in classifica. Stavolta infatti ha evitato di tormentarsi alla ricerca dell’hype, dell’ultimo trend. E, si è messo in gioco alla sua maniera, evitando le tentazioni più mainstream e concentrandosi sul suo rap. Come accade spesso ai registi, quando lavorano alla realizzazione di un film, Emis ha voluto prendersi del tempo per guardarsi dentro e dare uno sguardo alla sua vita nel passato e nel presente. Sono frequenti e profondi i cenni autobiografici all’interno di quest’album in cui Emis Killa ha voluto fotografare la sua anima, le sue passioni e trasferirle in musica per condividerle con i suoi fan. Lo farà anche a Firenze con un set che si annuncia memorabile.

Giovanni Ballerini