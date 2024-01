Emergenza, pronti ad arrivare altri fondi

Altri fondi in arrivo per l’emergenza alluvione. A dirlo è il deputato della Lega Andrea Barabotti che ha spiegato che dal lato protezione civile "Oltre gli 8 milioni e mezzo previsti dalla dichiarazione dello stato di emergenza e dal successivo ampliamento, ci sono 25 milioni di euro che sono pronti per essere elargiti e per i quali manca soltanto la programmazione regionale". Ora toccherà infatti a palazzo Strozzi Sacrati presentare l’elenco degli interventi effettuati, mentre il dipartimento di protezione civile nazionale dovrà valutare le misure (che devono essere coerenti con le finalità di protezione civile) e mettere in pagamento. Al momento manca la pianificazione che dovrà invece trasmettere il presidente Giani.

"Oltre a questi fondi ci sono altri 50milioni di euro che sulla base delle esigenze, la protezione civile sarebbe in grado di elargire. Infine – continua il deputato – per quanto riguarda i danni ai privati, la regione ha chiesto più tempo di quello inizialmente previsto per il rendiconto. Siamo slittati al 19 gennaio come termine ultimo ma lo slittamento è per volontà della regione e non del governo" conclude.