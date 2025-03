Emergenza meteo a Cascine del Riccio: allagamenti e danni nella zona industriale

di Manuela Plastina Anche nell’ultima emergenza meteo, una parte della zona industriale di Cascine del Riccio, quella che si trova sotto l’egida di Impruneta, ha subito danni e allagamenti. In particolare l’area di via Guido Rossa è stata allagata, con acqua entrata in alcune aziende. Sono state risparmiate le case e quelle ditte che hanno installato delle paratie per proteggersi. Si sono premunite perché non è la prima volta: "Da quando è stata realizzata la terza corsia autostradale nel nostro territorio – dice il sindaco Riccardo Lazzerini -, ogni volta che c’è un evento meteo più intenso, qui si allaga tutto". L’acqua, ricorda il primo cittadino, dalle colline adiacenti all’autostrada e dal piano autostradale scende su via Guido Rossa e la invade. E la strada - privata, ma a uso pubblico - diventa un torrente.

Anche a Pozzolatico, sempre da quando ci sono stati i cantieri di Autostrade, ci sono problemi importanti legati alle bombe meteorologiche: il sottopasso di via di Riboia si riempie di acqua, che arriva ad altezze superiori a quelle delle auto. "Anche nell’ultima allerta rossa, una signora è finita con la macchina all’interno: ha avuto la prontezza di riflessi di uscire dalla vettura e non è successo niente di grave. Ma è una situazione a rischio che va rimediata", dice Lazzerini che ha inviato una richiesta urgente e definitiva di intervento a Autostrade, Regione e Città Metropolitana di Firenze. È stato contattato anche il Consorzio di bonifica per risolvere altre situazioni sempre legate al maltempo e che superano i confini imprunetini coinvolgendo anche la parte di Cascine del Riccio sotto i Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli. Il presidente Paolo Masetti ha subito accettato: il 2 aprile sarà nella frazione per un sopralluogo con l’amministrazione comunale e incontrare i cittadini.