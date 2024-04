Emergenza casa, piano del Comune: "Ora una graduatoria anti sfratti"

"Da giugno abbiamo assegnato sei alloggi popolari e, con risorse comunali, ne sono già stati ristrutturati altri dodici che metteremo a disposizione della nuova graduatoria Erp 2024": parole, queste, dell’assessore al sociale Lorenzo Ballerini, con il quale abbiamo fatto il punto sullo stato delle cose dell’edilizia popolare nel Comune di Campi. "Quello abitativo – spiega – è uno dei grandi temi in questa fase storica, dimenticato a troppi livelli della politica, con il risultato che ad andare in difficoltà sono i territori. Per questo, l’impegno del mio assessorato è quello di investire più risorse possibili, non solo in termini economici, ma anche in politiche innovative". Va in questa direzione, infatti, la decisione presa dall’amministrazione dopo avere saputo che "molti cittadini e nuclei familiari, che da anni sono in attesa di una casa, sarebbero disposti ad anticipare le spese di ristrutturazione. Per questo con la delibera appena approvata in giunta si potrà procedere all’assegnazione con interventi di ripristino a carico dell’assegnatario e successivo scomputo delle spese dal canone di locazione. Un altro passo in avanti per recuperare quanti più alloggi possibile, un’opportunità messa a disposizione dei cittadini per rispondere ai bisogni abitativi del nostro territorio". E ancora: "Sono stati 45 gli alloggi sfitti ereditati (su un ‘patrimonio complessivo di 500 case popolari), dodici li abbiamo rimessi a nuovo in sinergia con l’ente gestore. Ma per andare incontro a più esigenze possibili, abbiamo già individuato delle risorse che ci permetteranno di ristrutturare altri immobili in futuro". Fra le altre novità, come spiegato da Ballerini, "la volontà di attivare una graduatoria straordinaria legata all’emergenza sfratti, mai fatta a Campi, e parallela alla graduatoria Erp ‘classica’. Così come mi preme sottolineare i 200.000 euro stanziati per il bando contributo affitto, una cifra record , che molti altri Comuni quest’anno non sono riusciti ad attivare a causa dei tagli alle risorse regionali e statali".