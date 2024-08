Ellera Danni alla pescaia: è polemica: "Cancellata la memoria storica"

Nonostante gli articoli e nessuna smentita arrivata, non è stata fornita alcuna spiegazione sui lavori che hanno cambiato l’assetto della pescaia storica di Ellera, facendo insorgere residenti e Italia Nostra. Delle Istituzioni chiamate in causa lo scorso aprile dalla sezione fiorentina dell’associazione ambientalista nessuna ha mai risposto. Un silenzio, specie quello di Regione Toscana e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, che preoccupa.

"Facciamo passare l’estate, così da dare il tempo anche alle nuove sindache Scaletti per Fiesole e Fusaro per Città Metropolitana di analizzare la questione e poi torneremo a chiedere spiegazioni in un incontro- dichiara Sandra Morelli, portavoce del comitato di Ellera- Non è possibile che per alimentare la nuova centrale idroelettrica si sia fatto scempio di opere di ingegneria e di architettura fluviale di memoria storica, che ci contraddistinguevano e che il Presidente Giani e l’Assessora Monni avevano assicurato sarebbero state valorizzate". L’intervento ha profondamente cambiato l’assetto dell’antica pescaia di Ellera, che per cinque secoli ha regolato lo scorrere del fiume, imbrigliando l’acqua verso il locale mulino, oggi in parte museo e in parte abitazioni. Per alimentare la nuova centrale idroelettrica in sponda sinistra dell’Arno, è stato infatti alzato il livello della pescaia, che non è più compatibile con la portata dell’antica gora. Per evitare erosioni e allagamenti, è stata quindi aperta una nuova cascata a monte e abbattuto parte dell’antica costruzione. Il risultato? "La nostra era l’unica pescaia a forma di Elle e questo aspetto caratteristico non c’è più. Al suo posto ci sono due monconi di cementoche hanno cancellato la sua cascata, che tanta compagnia di faceva con il suo caratteristico rumore e che oggi – conclude rammaricata Morelli- è quasi sempre in secca".

Daniela Giovannetti