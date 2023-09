Elisabetta Tulli e le “Ragazze“

Il musical “Le ragazze di via Savoia 31“ di Elisabetta Tulli trae spunto da un fatto realmente accaduto e che commosse l’opinione pubblica. Era il 15 gennaio del 1951 a Roma: crolla una scala all’interno di un palazzo. Sopra c’erano duecento candidate per un solo posto da dattilografa. E con la scala, crollano anche i sogni e il futuro di tante di loro. Anche Caterina, Ester, Lucia e Rosa aspettano su quelle scale; sono quattro donne così diverse per origini, obiettivi e vita vissuta, ma complementari. Rappresentano "la donna" nelle sue varie sfaccettature che dagli anni ‘50 ad oggi non ha fatto strada nel lavoro. Elisabetta Tulli con Andrea Calandrini è anche protagonista dello spettacolo, in scena domani villa Pitiana a Reggello, per il “Festival Suoni e Colori“.

Manuela Plastina