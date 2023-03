Elisabetta Rogai e il suo "Genius" La mostra del ritorno alle origini

L’artista fiorentina Elisabetta Rogai, diventata famosa nel mondo per la tecnica dell’EnoArte, inaugura oggi alle 17,30 la sua personale “Genius” nelle sale dell’Harry’s Bar The Garden, all’interno del Grand Hotel Sina Villa Medici (via Il Prato, 42r). Per la pittrice si tratta di una sorta di ritorno alle origini, in primis per la tematica scelta, ossia l’analisi e l’indagine su quell’universo femminile che aveva caratterizzato le sue prime mostre. Inoltre è proprio nelle sale dell’Harry’s Bar che nella primavera 2011 venne presentata per la prima volta l’EnoArte. “Genius” sarà visitabile fino al 31 marzo