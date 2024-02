Elezioni Scaletti scende in campo. Candidata civica e del centrosinistra

Cristina Scaletti è ufficialmente in corsa per per le prossime amministrative di Fiesole. A sostenerla sono il Partito democratico, Italia Viva, Azione Sinistra Italiana , Più Europa, che insieme hanno dato vita ad un progetto che "unisce le varie sensibilità civiche e le tante anime del centrosinistra". Un’investitura tutt’altro che scontata e arriva dopo che il Pd ha tenuto una serie di incontri con clima non sempre pacato. Ma alla fine la sintesi c’è stata.

"Abbiamo aderito con soddisfazione, sia per per la persona che per i valori che rappresenta, soprattutto, per il progetto di riunire un centrosinistra in una coalizione con il partito democratico votato al cambiamento - ha detto il segretario comunale Cosimo Latini- Nei prossimi giorni il Pd si adopererà, con Scaletti per definire le linee programmatiche.

Al centro il tema del sociosanitario, la sicurezza, la gestione dei rifiuti; centrale sarà anche l’emergenza che interessa gran parte degli edifici scolastici". "Accetto con grande entusiasmo e gratitudine la proposta di molti miei concittadini di candidarmi a sindaco di Fiesole. Una candidatura civica che ha l’impegno di aggregare e sviluppare progetti per il nostro Comune in una visione di Città che miri a valorizzare tutto il territorio. ?Un territorio – dichiara Scaletti - con sfumature diverse, rilanciando con convinzione la sua centralità culturale toscana, italiana ed europea".

"Con pari riconoscenza ringrazio le forze politiche che hanno scelto di sostenere la mia candidatura. Insieme, ne sono certa,- conclude- costruiremo un progetto condiviso che pone la qualità della vita dell’intera comunità".

La candidata Cristina Scaletti, una laurea in medicina con specializzazione in Immunologia, ha ricoperto vari incarichi politici: Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze dal 2009 al 2010; consigliere regionale e Assessore Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio dal 2010 al 2014. Nella legislatura 2014-2019 ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Firenze. E’ nata nel 1968 da madre francese e padre italiano ed è mamma di due figli: Sofia ed Elia, con i quali abita a San Domenico di Fiesole.

Daniela Giovannetti